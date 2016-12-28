春節離島第二波加班機 1/3開賣

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交通部民航局今天宣布，民國106年春節第2波春節加班機將於106年1月3日下午6時至8時開放訂位，建議民眾多利用離峰時段。

應國人春節返鄉及旅遊需求，民航局今天公布106年春節第二波加班機，其中金門航線提供7120個座位，澎湖航線提供4126個座位，總計提供1萬1246個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

民航局說，澎湖及金門航線第2波加班機將於明年1月3日下午6時至8時受理民眾電話訂位及網路訂位、購票，訂位後應於規定期限內完成開票，以確保自身權益。

民航局提醒，為使空運資源作最有效的利用，避免因部分旅客重複訂位以致影響其他真正有需求民眾之權益，各航空公司仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制。

民航局補充，復興航空停航造成國內航線運能較吃緊，為儘量滿足春節期間空運需求，民航局已盡力協調航空公司加班或放大機型因應，建議民眾無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。1051228

(中央社)