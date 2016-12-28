陳玉勳新片兩岸將上映 陸媒又扯反服貿

導演陳玉勳的新作「健忘村」昨天才辦發布會，隨即有陸媒為陳玉勳冠上「反服貿導演」，還扯到「前有雞排妹、戴立忍，後有『健忘村』導演支持反服貿卻在大陸拍片，真當大陸人民都健忘？」

觀察者網報導電影「健忘村」大年初一將在大陸上映的消息時，首先提到，導演戴立忍今年7月因反服貿挺太陽花學運被大陸網友抵制，導致他主演的電影「沒有別的愛」胎死腹中。

報導接著說，「明年1月28日，也就是大年初一，由參與台灣反服貿太陽花學運的另一導演陳玉勛導演的電影『健忘村』將在大陸上映」。

報導詳細羅列陳玉勳曾在2014年太陽花學運期間，到立法院為抗議學生打氣。太陽花學運從立法院退場，陳玉勳在臉書po照，當中寫著「世界可能不會變好，但你會」，並寫下感謝這場學生領導的公民運動，激發出台灣新的思維。

甚至「健忘村」電影的兩位監製葉如芬和李烈也被網友翻出，曾表示不排斥將太陽花運動拍成電影。

電影「健忘村」27日在台舉行發布會，監製李烈、葉如芬、導演陳玉勳、片中主演舒淇、王千源、林美秀等人都出席宣傳。1051228

(中央社)