陸首款時速160公里城際動車組啟用
中新社今天報導，由大陸中車青島四方機車車輛股份有限公司自主研製的CRH6F城際動車組日前在湖南長株潭城際鐵路上啟用，是中國大陸首款時速160公里城際動車組。
報導指出，CRH6F城際動車組主要承擔相鄰城市間、城市群內的通勤客流服務。這款動車組採用8節編組，定員載客量達1470人，是目前大陸境內載客量最大的動車組。為方便旅客乘降，除了頭尾兩節車廂為兩對車門外，其他每節車廂都設有3對車門。
此外，CRH6F城際動車組人均百公里能耗比地鐵還低20%左右，並適應城際鐵路「快速、大運量、密集停站」等公共交通營運需求。
報導也提到，中車四方透過自主創新，搭建中國大陸首個城際動車組技術平台，目前已經研製時速200公里、時速160公里、時速140公里3種速度等級，不同編組形式。
其中，時速200公里CRH6A城際動車組已啟用，時速140公里雙供電制式城際動車組也已組裝完成。1051228
(中央社)
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