日韓慰安婦和解協議 韓在野黨要求廢除

我要評比

南韓在野黨政治人物今天主張，廢止與日本就南韓慰安婦賠償問題達成的和解協議。這些慰安婦在二戰期間被日軍強迫充當性奴。

美聯社報導，相關聲明是在這項韓日協議屆滿1週年時發表，此時南韓內部爭取取消遭彈劾總統朴槿惠某些重大政策的行動日增。在政界與公眾壓力之下，南韓教育部長昨天取消廣受批評的教科書計畫，這項計畫原訂明年各中學一律使用國定版歷史教科書。

南韓最大在野黨共同民主黨國會領袖禹相虎（Woo Sang-Ho）表示，若他贏得可能在數月內舉行的總統大選，該黨將致力於廢止這項慰安婦協議，呼應了同黨潛在候選人的類似訴求。

國民之黨發言人批評，朴槿惠政府「賤賣」受害者的名譽與尊嚴；並表示，在日本衷心道歉並承認負有法律責任之前，這個問題無法獲得解決。

根據現有協議，日本承諾提供10億日圓（約2億7840萬新台幣）給援助原慰安婦的基金會；相對的，南韓保證避免就此問題批評日本。這項協議在南韓廣受批評，許多人認為，政府接受和解的條件差太多。

首爾日本大使館所在街道附近，有數百名抗議民眾聚集在1座象徵南韓慰安婦的少女塑像四周，要求廢除這項對日協議，並解散基金會。

南韓方面是否可取消這項日韓政府都稱為「不可逆轉」的協議，不得而知。朴槿惠所屬保守的執政黨批評禹相虎，攻擊這項協議但又提不出替代方案，宛如他的政黨已贏得總統大選。（譯者：中央社廖禹揚）1051228

(中央社)