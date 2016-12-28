以准屯墾區建新宅會談 以總理要求延後

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以色列官員表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）要求原訂今天就准許屯墾區數百棟新住家的表決會談延後舉行，以避免與美國發生進一步衝突。

耶路撒冷市議員及計畫委員會成員之一的魯賓（Hanan Rubin）告訴記者，委員會主席通知他們有關總理這項要求。計畫委員會即將商討核准這起屯墾區建案。

委員會議程已撤銷這項會談。聯合國安理會上週通過決議，要求以色列停止在巴勒斯坦領土的屯墾。美國國務卿凱瑞今天稍後將就以巴衝突發表重要演說。（譯者：中央社蔡佳伶）1051228

(中央社)