汐止防搶演練 警丟震撼彈場面逼真
新北市警局汐止分局今天下午在汐止農會樟樹辦事處舉行防搶演練，2名員警假扮歹徒持槍闖入行搶，警方出動快打部隊，並丟出震撼彈迫使歹徒投降，場面十分逼真。
警方模擬歹徒得手現鈔後，開著銀色休旅車，沿樟樹一路、山光路、樟樹二路逃逸，勤務指揮中心立即通報線上警網攔截，鄰近的台北市內湖、南港及基隆警分局也加入派員支援，歹徒逃到伯爵街時，見前方設置雞爪釘無處可逃，只好停車。
由於歹徒下車後持槍挾持人質頑強抵抗，並揚言殺害人質，汐止警分局立刻出動快速打擊犯罪特警隊到場，警方先對歹徒心戰喊話，要2人棄械投降，但歹徒不願乖乖就範，警方決定攻堅丟出震撼彈後，終將歹徒逮捕到案，演練圓滿落幕。
汐止警分局日前並透過臉書（Facebook）專頁「汐止警好讚」及新聞稿等方式加強演練宣導，下午也在農會門口及周邊高舉告示牌，避免引起路過及民眾恐慌。
汐止警分局長周國雄呼籲，存領大量現款至少應有2人同行，或報請警察機關協助護送，若遇搶案發生，請立即向警方通報，並記住歹徒容貌等特徵，及逃離方向和車號，以便警方追查。1051228
(中央社)
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