陸2017春運客流量 估近30億人次

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即將邁入2017年，大陸春運也將啟動，中國大陸國家發展和改革委員會副主任連維良28日在北京表示，初步預計，這次春運客流量將達到29.78億人次，年增2.2%。

中新社報導，大陸明年度春運將於2017年1月13日啟動，為期40天。大陸國家發改委、交通運輸部、中國鐵路總公司、中國民用航空局、公安部等11個部門負責人今天出席2017年大陸春運電視電話會議，對春運工作進行動員和部署。

連維良指出，綜合研判，這次春運壓力比前幾年更大，尤其這是近5年來最早的一次春運，一開始即逢大專院校放假和務工人員集中返鄉，客流高峰較往年更早，且持續時間長，峰值較高。

中國鐵路總公司副總經理李文新則表示，預計這次春運期間大陸國家鐵路將發送旅客3.52億人次，年增9.7%，日均880萬人次。目前，鐵路春運售票工作已經平穩度過發售節前車票高峰期。

民航方面。中國大陸民航局副局長王志清表示，根據預測，這次春運期間，透過民航出行的旅客將達到5830萬人次，年增10%左右，創歷史新高。

但他指出，受資源條件限制，北京、上海、廣州、深圳等城市供需矛盾會較為突出。此外，受反聖嬰現象影響，不排除春運期間大陸北方地區出現大雪天氣，南方地區出現凍雨天氣，這都將增加民航春運保障工作難度。

針對春運安保工作，大陸公安部副部長李偉則表示，公安部治安局、消防局、交管局將派出39個工作組，各省級公安機關派出660多個工作組，深入基層一線對節日安保工作和春運安保工作開展監督檢查。1051228

(中央社)