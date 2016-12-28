金門線春節第2波加班機，1月3日開放訂位

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金門航線春節第2波加班機，1月3日晚間開放訂位。（中時資料照片，李金生攝）

106年春節第2波加班機金門航線敲定1月3日（星期二）18：00開放訂位，總計提供7120個座位數，有需要的鄉親可多加利用。

立委楊鎮浯辦公室指出，華信航空將增開15班加班機，提供3120個座位數；遠東航空增開4班加班機，提供1320個座位數；立榮航空增開11班加班機，放大原機型5班，提供2680個座位數。總計提供7120個座位數。

(中時)