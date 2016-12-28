澎湖年降雨量 創設站120年新高

澎湖今年雨水豐沛，根據澎湖氣象站統計，年降雨量在28日下午2時觀測時，累積達到1793.4毫米，打破了民國28年所創的1792.6毫米紀錄外，同時也創下澎湖站設站120年以來的新高紀錄。中央社 105年12月28日

澎湖今年雨水豐沛，根據澎湖氣象站統計，年降雨量在28日下午2時觀測時，累積達到1793.4毫米，打破了民國28年所創的1792.6毫米紀錄外，同時也創下澎湖站設站120年以來的新高紀錄。中央社 105年12月28日

澎湖今年雨水豐沛，根據澎湖氣象站統計，年降雨量在28日下午2時觀測時，累積達到1793.4毫米，打破了民國28年所創的1792.6毫米紀錄外，同時也創下澎湖站設站120年以來的新高紀錄。圖為澎湖氣象站。中央社 105年12月28日

澎湖今年雨水豐沛，根據澎湖氣象站統計，年降雨量在今天下午2時觀測時，累積達到1793.4毫米，打破了民國28年所創的1792.6毫米紀錄外，同時也創下澎湖站設站120年以來的新高紀錄。

今年除了澎湖站年降雨量創下百年來的新高外，望安東吉島氣象站也不遑多讓，單單9月就下了536.1毫米，累積到今天年降雨量高達1917.5毫米，逼近2000毫米大關，也創下了自1962年來設站54年來的新高。

澎湖氣象站主任許天生表示，澎湖今年平均每月都有下雨，降雨量只是多少而已，不過11月和12月較少，其中澎湖本島自3月起至9月間，每月都有近100毫米的雨量，其中以9月的梅姬與莫蘭蒂2個颱風來襲，該月的累積雨量高達559.6毫米，雨量驚人，使得澎湖今年的累積年雨量數值，逼近歷史新高。

許天生表示，澎湖地區今天受到大陸冷氣團和熱帶性低壓外圍雲系影響，會有短暫性的雨勢，觀測員李洋在今天下午2時進行雨量器觀測時，發現雨量雖僅有0.8毫米，但累積今年所下的雨量後，高達1793.4毫米，一舉超過了1939（民國28年）所創的1792.6毫米的年降雨量，打破了高掛近77年的歷史紀錄，同時也創下了澎湖站設站120年來年降雨量的新高。

許天生說，澎湖近幾十年的年降雨量，大都維持在1500毫米左右，今年是很特別的1年，澎湖本島的年降雨量累積近1800毫米，東吉島更超過1900毫米，雙雙都創下新高，也讓往昔缺水的澎湖，可望獲得紓緩。

澎湖地區雨勢已稍趨緩，截至傍晚止，共下了1.9毫米，未來2、3天內，若還持續下雨，年降雨紀錄還將持續提高。1051228

(中央社)