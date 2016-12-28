澎湖年降雨量 創設站120年新高
澎湖今年雨水豐沛，根據澎湖氣象站統計，年降雨量在今天下午2時觀測時，累積達到1793.4毫米，打破了民國28年所創的1792.6毫米紀錄外，同時也創下澎湖站設站120年以來的新高紀錄。
今年除了澎湖站年降雨量創下百年來的新高外，望安東吉島氣象站也不遑多讓，單單9月就下了536.1毫米，累積到今天年降雨量高達1917.5毫米，逼近2000毫米大關，也創下了自1962年來設站54年來的新高。
澎湖氣象站主任許天生表示，澎湖今年平均每月都有下雨，降雨量只是多少而已，不過11月和12月較少，其中澎湖本島自3月起至9月間，每月都有近100毫米的雨量，其中以9月的梅姬與莫蘭蒂2個颱風來襲，該月的累積雨量高達559.6毫米，雨量驚人，使得澎湖今年的累積年雨量數值，逼近歷史新高。
許天生表示，澎湖地區今天受到大陸冷氣團和熱帶性低壓外圍雲系影響，會有短暫性的雨勢，觀測員李洋在今天下午2時進行雨量器觀測時，發現雨量雖僅有0.8毫米，但累積今年所下的雨量後，高達1793.4毫米，一舉超過了1939（民國28年）所創的1792.6毫米的年降雨量，打破了高掛近77年的歷史紀錄，同時也創下了澎湖站設站120年來年降雨量的新高。
許天生說，澎湖近幾十年的年降雨量，大都維持在1500毫米左右，今年是很特別的1年，澎湖本島的年降雨量累積近1800毫米，東吉島更超過1900毫米，雙雙都創下新高，也讓往昔缺水的澎湖，可望獲得紓緩。
澎湖地區雨勢已稍趨緩，截至傍晚止，共下了1.9毫米，未來2、3天內，若還持續下雨，年降雨紀錄還將持續提高。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。