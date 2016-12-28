8旬翁身體不適差點暈倒 警拔腿狂奔拯救
近來早晚溫差大，8旬李姓老翁早上出門穿著輕便外出散步，豈料，氣溫突然變化，身體不適差點昏厥在路邊，新北市中和警分局南勢派出所警員惠譯賢、翁睿嶸見狀，立即上前關心。
警方發覺老翁有輕微發燒症狀並且四肢癱軟無力，隨即撥打119請求支援協助送醫。民眾表示，一開始看到警察拔腿向前狂奔還以為是要抓賊，原來是上前攙扶即將昏倒的老翁，幸好警方高度警覺，沒讓高齡老翁摔倒在地否則後果不堪設想，大讚現在的警察除了打擊犯罪外也是最貼近民眾的人民保姆。
(中時)
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