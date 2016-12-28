涉違法進口胎盤素 日商喜萊博主管到案

日商喜萊博公司藤本麻木子晚間抵台北地檢署複訊。(蕭博文攝)

日商喜萊博公司遭檢舉未經主管機關許可，輸入含有人類或動物成分的胎盤素，對外販售胎盤素錠。台北地檢署深入追查發現，喜萊博多項化妝品疑有竄改製造、保存日期等弊端，今搜索喜萊博等2處，約談實際負責人藤本麻木子、倉儲主管李柏諫等4人，全案依違反藥事法等罪偵辦，李男訊後15萬元交保。

(中時)