家境困頓 新二代林秉賢成北大高中首位台大生

透過希望入學進入台大農業化學系就讀的北大高中學生林秉賢，也是該校的首位台大生。（陳俊雄翻攝）

創校將滿三年的北大高中，由「新二代」的林秉賢成為該校首位入學台大的學生，校方指出，林秉賢雖然家境困頓，但他努力學習想要實現夢想，終能如願進入台大農業化學系，未來也希望將所學改善母親的印尼家鄉環境！

希望入學成績揭曉，獲得北大高中推薦的首屆畢業生林秉賢通過書面審查，正式錄取國立台灣大學農業化學系，這不但是他的第一志願，也是北大高中首屆畢業生中上榜的第一人。

北大高中校長施雅慧表示，林秉賢本身是新住民第二代，父親長期失業在家照顧年邁的母親與兄弟，印尼籍的母親成為家中經濟支柱，但卻在工作上屢遭挫折。盡管家庭經濟艱難困頓，但林秉賢並未因此放棄，反而在父母親身上看見堅持到底的毅力與決心，促使他更加倍努力學習，期盼透過進入理想大學脫貧。

校方指出，林秉賢深知家中經濟狀況比不上其他有能力補習的同學，所以在學習上更是把握每個時刻，追根究柢尋找答案，積極求知的態度也讓他在不少領域表現傑出，高二時他還奪下全國科展第三名的殊榮，在在突顯了堅毅努力的人格特質。

(中時)