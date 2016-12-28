家境困頓 新二代林秉賢成北大高中首位台大生
創校將滿三年的北大高中，由「新二代」的林秉賢成為該校首位入學台大的學生，校方指出，林秉賢雖然家境困頓，但他努力學習想要實現夢想，終能如願進入台大農業化學系，未來也希望將所學改善母親的印尼家鄉環境！
希望入學成績揭曉，獲得北大高中推薦的首屆畢業生林秉賢通過書面審查，正式錄取國立台灣大學農業化學系，這不但是他的第一志願，也是北大高中首屆畢業生中上榜的第一人。
北大高中校長施雅慧表示，林秉賢本身是新住民第二代，父親長期失業在家照顧年邁的母親與兄弟，印尼籍的母親成為家中經濟支柱，但卻在工作上屢遭挫折。盡管家庭經濟艱難困頓，但林秉賢並未因此放棄，反而在父母親身上看見堅持到底的毅力與決心，促使他更加倍努力學習，期盼透過進入理想大學脫貧。
校方指出，林秉賢深知家中經濟狀況比不上其他有能力補習的同學，所以在學習上更是把握每個時刻，追根究柢尋找答案，積極求知的態度也讓他在不少領域表現傑出，高二時他還奪下全國科展第三名的殊榮，在在突顯了堅毅努力的人格特質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。