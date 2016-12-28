又爆收賄 北市中正區女里長遭提訊

台北市中正區南福里女里長鄒桂蓉(中)涉嫌收賄遭羈押，今遭台北地檢署提訊。(蕭博文攝)

台北市中正區南福里女里長鄒桂蓉涉嫌利用里長職權，去年2月成功向建商勒索180萬元，才同意讓建商動工。台北地檢署上月依貪汙治罪條例罪嫌針對鄒女實施搜索約談後，又查出另家建設公司也涉嫌行賄鄒女，今再指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索涉案建設公司，並約談馮姓負責人等4人到案說明，並提訊在押的鄒女釐清案情。

(中時)