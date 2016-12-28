富邦悍將球隊隊徽 後天將揭曉

11月1日正式接手義大犀牛的富邦悍將，後天將公布球隊隊徽。（中時資料照 王錦河攝）

富邦悍將接手義大犀牛後，積極籌備球隊相關形象視覺及新球季準備工作，除先前已公布的球隊隊名外，富邦將在30日在球隊新辦公室舉辦隊徽公布記者會，並由富邦育樂總經理蔡承儒及富邦悍將球星林哲瑄共同揭曉。

富邦在上月15日球團名稱曝光，確定叫做富邦悍將，其餘未公布的logo與吉祥物也受到球迷關注，後天球隊將公布隊徽，不過吉祥物部分還是不會公布。

(中時電子報)