寒冬助老 博愛無礙溫馨購

高雄市博愛青商會響應弘道老人基金會「寒冬助老」，會友陪弱勢長輩購物。（呂素麗翻攝）

高雄市博愛青商會響應弘道老人基金會「寒冬助老」，會友陪弱勢長輩購物。（呂素麗翻攝）

高雄市博愛青商會響應弘道老人基金會「寒冬助老」，陪弱勢長輩購物。（呂素麗翻攝）

高雄市博愛青商會響應弘道老人基金會「寒冬助老」，20位會友今天擔任一日志工，陪弱勢長輩購物，全程接送及陪伴長輩前往三民區愛國超市新民店購物，讓行動不便的長輩安心外出。

博愛青商會會長郭倍宏表示，讓會友們有機會與長輩相處，陪伴他們購物的過程就像陪自己的家人、爺爺奶奶一樣，能在過年前舉辦溫馨的陪購活動，將滿滿的祝福帶給長輩是件很有意義的事，也期待藉此呼籲大家多陪伴身邊家人、關懷家中長輩。

78歲張阿嬤，因疾病導致視力模糊許久未能出門，她說，今天能夠有溫馨接送與陪同購物，可以安心地外出透透氣了，很歡喜。

參與的志工黃千家說，以往覺得捐贈金錢和物資似乎少了了解和互動，這次直接參與並跟長輩共同挑選他們需要的物品，覺得很感動。

弘道高雄服務處主任陳雅芬表示，感謝博愛青商會連續3年發揮扶老助老的精神，共同關懷高雄的長輩們，她呼籲社會大眾一起響應「寒冬助老」，讓獨居弱勢長輩獲得幫助。

(中時)