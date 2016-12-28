治安敗壞？惡質男客拒付酒錢 猛踹老闆娘險死
基隆市簡姓男子12日在市區某卡拉OK店內消費，卻拒付700元酒水錢，遭蕭姓女老闆阻攔，未料簡男發狠用腳猛踹對方頭部，令女子頭部出血、顱骨骨折陷入昏迷，警方經連日追查未果，最後靠網友提供資料將簡逮捕歸案，昨天依殺人未遂罪嫌移送法辦。
簡男習慣到蕭女經營卡拉OK店消費，卻常在事後耍賴賒帳，本月12日又要故技重施，卻被蕭女阻攔去路，要求支付700元費用。
簡男發狠推倒女子猛踹頭部及身體，眼見她癱軟躺臥地面，才揚長離去，附近店家聽聞巨響探頭查看，發現女子倒臥地面，緊急送醫，才撿回一命。
蕭女遭人用腳踹猛，全身多處瘀、挫傷、顱骨骨折出血，送醫時陷入昏迷，險些喪命，事隔多天後，警方遲遲逮不到犯嫌，直至熱心網友提供資料，才成功將簡男逮捕歸案，昨天依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。
「警察吃案！」蕭女受訪時哭訴，案發時簡男對她手毛腳、強脫外褲，企圖要侵犯，甚至還一度揚言「今天一定要得逞」，不從才遭攻擊，事後還傷重要開刀治療，警方遲遲逮不到人，她承受莫大委屈懷疑警察吃案，還曾想過要自殺。
蕭女痛批，「基隆治安這麼差！」晚間7點自己才剛開店，就遭遇到簡男下毒手，事後警方辦事不力，還仰賴網路PO文協尋才順利逮人，認為基隆治安非常差！
(中時)
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