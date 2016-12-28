順天堂中藥生菌超標 最高罰5000萬

知名中藥大廠順天堂生產的「順天堂柴陷湯濃縮顆粒」被驗出生菌數違規，179瓶全數下架銷毀，衛福部中醫藥司昨指出，本次是中藥品質監測計畫揪出該公司產品違規，生菌數超標可能是製程或原料管理出問題，已要求檢討改善，順天堂因產製劣藥，可依藥事法開罰10萬到5000萬元。

「順天堂柴陷湯濃縮顆粒」屬中醫的處方用藥，市面通路不多，通常是醫院、中醫診所才有使用，主要適應症為胸部疼痛、肋膜炎、支氣管炎胸悶，包裝含12到1000公克塑膠瓶裝及鋁箔袋盒裝、10公斤桶裝，中醫藥司強調，檢出違規後，該批號產品已於26日全數下架銷毀。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪說，中醫藥司每年委託各縣市政府進行中藥品質監測計畫，新北市衛生局今年抽驗查到順天堂的柴陷湯濃縮顆粒，該藥品送食藥署檢驗後，發現好氧性微生物總數超標，立即通知藥廠回收產品。

陳聘琪說，這款藥品是處方用藥，市面通路不多，經藥廠通報已回收179瓶，12月26日前全數銷毀。而新北市政府也已發文到全台地方政府，提醒順天堂該款產品有問題。生菌數超標屬於劣藥，依藥事法可罰10萬到5000萬元。

陳聘琪指，順天堂過去沒有違規紀錄，已要求藥廠確實找出生菌數超標原因，由於中藥內含許多天然植物，只要溫度、濕度稍有不對，就可能滋生微生物。

(中時)