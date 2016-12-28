搶快過路口撞死散步男 肇事2駕駛遭起訴

今年9月30日晚間，42歲黃女駕車行經林口文化二路與初男所駕車輛擦撞，初男車輛失控撞死帶著妻小在人行道散步49歲陳姓男子，新北地檢署今依過失致死罪嫌起訴初男、黃女，但以二人符合自首要件建請法院減刑。

檢警調查，當時黃女駕車沿林口中山路往文化北路方向行駛，左轉文化二路時，對向直行的初男見號誌燈即將轉為紅燈，變換車道想繞過前方左轉車輛搶快穿越過馬路，卻不慎擦撞黃女車頭後，導致車輛失控衝上人行道。

當時正推著娃娃車和妻小散步的陳男，發現初男的車子失控疾行而來，趕緊把娃娃車往外推，但他卻也因為走避不及，被撞飛至1公尺外的花圃上，口鼻流血且頭、胸鈍傷，當場失去生命徵象，經送醫急救後仍不治。

在檢方偵查庭訊時，黃女坦承未禮讓直行車，初男也承認為搶快通過紅綠燈，才會在擦撞到黃女的汽車導致車輛失控而釀禍。由於因警方前往車禍現場處理時，黃、初二人均坦承為肇事者，符合自首條件，檢方今雖依過失致死罪嫌起訴，也建請法院酌予減刑。

(中時)