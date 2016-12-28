詐騙集團專雇用不老車手 詐騙逾200萬元

車手到ATM取款。（葉書宏翻攝）

綽號「小劉」為首的兩岸電信詐欺集團，去年9月開始先收購人頭帳戶，再雇用成員隨機撥打給陌生民眾，以「猜猜我是誰」的詐騙手法，與對方裝熟後，趁機騙錢，警方初估詐欺金額逾200萬元，海山警分局循線逮捕3名逾50歲車手，與一般詐騙集團雇用年輕車手有異，警方笑稱他們是「不老車手！」

警方調查，57歲廖嫌等3嫌受雇「小劉」詐騙集團，專雇用年近半百的不老車，集團擔心這些車手忘記金融卡密碼，還量身打造，請專人以改裝的晶片讀卡機，將金融卡提款密碼統一，方便這些不老車手，進行提領贓款。警訊後依詐欺罪將3嫌送辦，正擴大追查詐騙集團上游。

(中時)