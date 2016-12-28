退輔會：專案編組了解榮僑股權變化
國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，為回應立委對投資事業的關注，將以專案編組，多管道了解榮僑公司早期股權變化情形。
民主進步黨立法院黨團書記長劉世芳質疑，退輔會投資事業榮僑公司24年前將8家欣字輩天然氣公司股權，轉移給國民黨營事業光華投資。
國軍退除役官兵輔導委員會下午發布新聞稿表示，早期為促進榮民就業安置，於民國58年與民股泰國華僑張卓如等合資設立榮僑公司，其中民股出資3000萬元，持股比例60%；輔導會出資2000萬元，持股比例40%。
國軍退除役官兵輔導委員會表示，之後隨公司營運成長，資本陸續擴充，華僑投資部分已由他人承接，目前榮僑公司資本額達7億餘元，輔導會持股比例37.8%。
國軍退除役官兵輔導委員會說，榮僑公司因86年前資料未完全電腦化，公司部分資料散失或銷毀，至90年11月12日公司法修正183條，及金融監督管理委員會於95年3月28日頒令「公開發行公司董事會議事辦法」，規範董事會議資料應永久保存，公司即配合將董事會議事錄列入永久保存。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。