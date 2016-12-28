退輔會：專案編組了解榮僑股權變化

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國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，為回應立委對投資事業的關注，將以專案編組，多管道了解榮僑公司早期股權變化情形。

民主進步黨立法院黨團書記長劉世芳質疑，退輔會投資事業榮僑公司24年前將8家欣字輩天然氣公司股權，轉移給國民黨營事業光華投資。

國軍退除役官兵輔導委員會下午發布新聞稿表示，早期為促進榮民就業安置，於民國58年與民股泰國華僑張卓如等合資設立榮僑公司，其中民股出資3000萬元，持股比例60%；輔導會出資2000萬元，持股比例40%。

國軍退除役官兵輔導委員會表示，之後隨公司營運成長，資本陸續擴充，華僑投資部分已由他人承接，目前榮僑公司資本額達7億餘元，輔導會持股比例37.8%。

國軍退除役官兵輔導委員會說，榮僑公司因86年前資料未完全電腦化，公司部分資料散失或銷毀，至90年11月12日公司法修正183條，及金融監督管理委員會於95年3月28日頒令「公開發行公司董事會議事辦法」，規範董事會議資料應永久保存，公司即配合將董事會議事錄列入永久保存。1051228

(中央社)