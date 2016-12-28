竹縣溫泉饗宴 美食美景美人湯攬客
新竹縣政府舉辦「2017新竹縣觀光美食溫泉季」，即日起至明年2月17日，結合多家業者推出折扣優惠，用「美食、美景、美人湯」以及好康價格，吸引遊客到新竹體驗溫泉饗宴。
新竹縣政府交通旅遊處今天在「朝日溫泉會館」舉辦記者會宣傳「2017新竹縣觀光美食溫泉季」，長達2個月的活動期間，有最低下殺66折的店家優惠，更有總價值7萬元的抽獎獎品。
會場除安排廚師以在地食材製作原住民特色風味的創意料理，縣長邱鏡淳與尖石鄉長雲天寶也換裝泡湯，體驗優質泉質。邱鏡淳歡迎全國遊客在活動期間，暢遊體驗橫山、尖石的美食、美景、美人湯，希望藉由活動帶動部落繁榮發展。
新竹縣議員張志弘、范坤松、林光榮等人表示，橫山內灣、尖石地區有許多美景、咖啡、景觀餐廳，一年的遊客量可達約300萬人次；雲天寶也說，現在的尖石正是楓、槭樹紅豔的時候，非常適合全家出門遊玩賞景。
活動期間，包括錦屏美人湯館、河岸溫泉民宿、威尼斯內灣溫泉會館、朝日溫泉會館4家溫泉業者都推出泡湯及住宿優惠；內灣商圈及尖石在地特色小吃共22家業者也響應提供買10送1、來店消費贈送竹筒飯、擂茶等優惠內容，共同推廣新竹縣觀光、特色美食。
除優惠活動外，主辦單位也貼心安排新竹縣特色路線，包括親子教育、文化體驗、藝術賞景、田野漫步等建議路線，民眾前往內灣、尖石泡湯時，亦可參考順遊行程欣賞地景藝術、在地特色與景觀風貌。1051228
(中央社)
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