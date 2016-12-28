桃市大園死亡車禍 1騎士不治

桃園市大園區28日晚間發生死亡車禍，造成1名31歲曾姓機車騎士當場死亡。(賴佑維翻攝)

騎士被壓在車底下，消防局協助脫困，但已死亡。(賴佑維翻攝)

桃園市大園區三石里桃5縣道埔心往菓林方向28日晚間發生死亡車禍，1名31歲曾姓機車騎士與自小客車發生車禍，騎士被壓在車底下，桃園市消防局19時4分趕抵後，協助傷者脫困，但發現已經頭顱變形且腦漿外溢明顯死亡，因此未送醫，交由警方處理調查事發原因。

(中時)