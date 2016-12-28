環署通過開發政策環評 風電遠離白海豚
環保署今天通過「離岸風電區塊開發政策」環評，規範基座位址需距離白海豚重要棲息環境1000公尺以上，且至少先確認30分鐘內無鯨豚活動，才可以啟動打樁工程。
環保署今天召開第306次環評大會，政府為了發展綠能，欲於離岸廣設發電風機，但離岸風電會對中華白海豚棲息環境造成影響，因此辦理「離岸風電區塊開發政策」政策環評。
今天通過的環評與專案小組的決議有不同，包含基座位址從原本需距離白海豚重要棲息環境500公尺拉長至1000公尺，另苗栗縣龍鳳漁港至台南市將軍漁港海域水深台灣水準高程負15公尺以內，屬中華白海豚主要活動區，風機設置也應迴避擾動。
此外，台中及彰化外海南北向航道內側的離岸風電區塊開發涉及環境敏感因子眾多，因此建議優先開發航道外側區塊，俟累積開發經驗及航道內側環境影響評估調查資料後，再考量航道內側的區塊開發。
另也須緩啟動打樁工程，工程進行前，必須先確認至少30分鐘無鯨豚活動才可以啟動，並優先採行申請開發時以商業化之最佳噪音防制工法。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。