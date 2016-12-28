環署通過開發政策環評 風電遠離白海豚

我要評比

環保署今天通過「離岸風電區塊開發政策」環評，規範基座位址需距離白海豚重要棲息環境1000公尺以上，且至少先確認30分鐘內無鯨豚活動，才可以啟動打樁工程。

環保署今天召開第306次環評大會，政府為了發展綠能，欲於離岸廣設發電風機，但離岸風電會對中華白海豚棲息環境造成影響，因此辦理「離岸風電區塊開發政策」政策環評。

今天通過的環評與專案小組的決議有不同，包含基座位址從原本需距離白海豚重要棲息環境500公尺拉長至1000公尺，另苗栗縣龍鳳漁港至台南市將軍漁港海域水深台灣水準高程負15公尺以內，屬中華白海豚主要活動區，風機設置也應迴避擾動。

此外，台中及彰化外海南北向航道內側的離岸風電區塊開發涉及環境敏感因子眾多，因此建議優先開發航道外側區塊，俟累積開發經驗及航道內側環境影響評估調查資料後，再考量航道內側的區塊開發。

另也須緩啟動打樁工程，工程進行前，必須先確認至少30分鐘無鯨豚活動才可以啟動，並優先採行申請開發時以商業化之最佳噪音防制工法。1051228

(中央社)