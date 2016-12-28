學生遊行納粹裝當時髦 外媒持續關注
歐美媒體持續以顯著位置報導新竹光復中學學生納粹裝扮遊行事件。美國有線電視新聞網（CNN）指出，亞洲作「納粹時髦」打扮的人大多數忽視其歷史基礎。
美國有線電視新聞網網站在顯著位置以「納粹時髦：為何穿上納粹制服在亞洲沒那麼爭議」為題，報導新竹光復中學23日玩「角色扮演」，學生舉納粹符號遊行，引發國際譁然，校長因而辭職。
報導指出，不只台灣，泰國、南韓、印尼近幾年內都發生類似爭議事件。專家說，那是因為亞洲一些年輕人看待納粹制服的方式和西方年輕人不同。
安全暨發展政策研究院研究員布瑞南（Elliot Brennan）告訴CNN，對大部分亞洲國家而言，納粹德國沒有如同西方人的歷史意義。
他說：「對東亞國家來說，二次世界大戰不是關於納粹或希特勒，而是日本帝國勢力。亞洲國家比起在歐洲或北美，花相對少的時間讀二戰德國歷史。」
他表示，「納粹時髦」（Nazi chic）成為顛覆的表達，在亞洲，這麼穿的人大多忽視其歷史基礎。
英國「每日郵報」（Daily Mail）網站今天也報導光復中學納粹裝遊行事件，報導指出，東亞流行文化和商業藝術長久以來著迷於希特勒和納粹。1051228
(中央社)
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