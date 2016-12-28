空調老舊 北美館2017年9月休館整修

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成立超過30年的台北市立美術館，2017年9月下旬至2018年6月將閉館，北美館爭取到經費，全館將進行空調修繕、典藏庫房的擴建，地板、牆面也將全面更新。

館齡已有33歲的北美館，過去從沒有大規模翻修，空調設備早已老舊，館方擔憂空調效能不佳，恆溫、恆濕環境受影響，將導致展品受損。

北美館館長林平表示，北美館今年爭取到經費，全館得以改善空調，除了空調，另行地板和牆面更新，一樓大展廳的天花板會增加可載重設備，可應加多媒體的變化度，展覽更為靈活。

因應建築體修繕工程，北美館2017年9月下旬至2018年6月閉館。這段期間僅在戶外廣場呈現王文志「庇護所：無家者之家」展。至於2017年台北美術獎則改至台北當代藝術館舉辦。1051228

(中央社)