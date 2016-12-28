自導自演英雄救美 搶匪沒事天真男反被起訴
金姓男子幻想以英雄救美讓前女友回心轉意，特別找來友人扮作搶匪將他打傷，未料前女友堅持報警卻讓這齣苦肉計穿幫，金男不僅因此吃上誣告等官司，女友也鐵了心不願復合。
金男5月間在和前女友見面時，找來2名友人設局搶劫，他則是出面挨拳義救前女友，希望能利用英雄救美劇情讓前女友回心轉意，但檢方調查發現，搶劫全都是金男自導自演的一齣戲，由於2名友人只是演戲並非搶匪，檢方處分不起訴，謊報搶劫的意圖挽回女友芳心的金男，反因涉及誣告、偽證罪嫌遭到起訴。金男前女友也在得知真相後，鐵了心不願和他復合。
(中時)
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