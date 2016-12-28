王建民義賣皇家實戰球衣 20萬賣出

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中華職棒球員工會主辦高爾夫公益賽，旅美球星王建民捐出皇家隊67號實戰球衣，以新台幣20萬元賣出，成為全場最高價的義賣品，單日募款總額達183萬1200元。

頂著攝氏12度低溫，跨世代職棒球星郭泰源、陳金鋒、王建民、彭政閔、林智勝、高志綱與胡金龍等一早聚集在全國花園鄉村俱樂部，為基層棒球、家扶基金會募款。

公益高球賽的部分募款所得，將捐給大溪高中工安意外失去雙親的麟洛國中青少棒隊員廖紹明、廖緯捷。

公益高球賽一整天冒雨舉行，晚間舉行義賣，以王建民上台親自推銷皇家隊實戰球衣，他站上舞台沒有開口，台下就喊出全場最高的單價20萬元。

次高的義賣品是今天出席所有職棒球星簽名的高爾夫球袋，喊價12萬元。林智勝的中信兄弟實戰簽名球衣以10萬8000元由藝人鄭仲茵買下。

胡金龍球衣8萬8000元，彭政閔球衣8萬元，義大犀牛全隊簽名球6萬元，陳金鋒在高球賽打斷的球桿也以5萬元賣出。1051228

(中央社)