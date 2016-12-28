王彩樺不補妝近素顏 驚呆網友：像曹蘭

王彩樺曬近素顏照，透露為戲不補妝。（圖／取材自王彩畫臉書）

王彩樺個性活潑可愛，深受觀眾歡迎。（圖／中時資料照）

許多網友留言認為王彩樺撞臉曹蘭。（圖／中時資料照、王彩樺臉書）

「台灣濱崎步」王彩樺個性活潑幽默，深受觀眾喜愛，更曾以洗腦曲《保庇》攀上事業高峰，而她雖已年屆47歲，但保養得宜膚質仍Q彈滑嫩，先前公開素顏照，驚豔許多網友，今（28日）她在臉書透露為了拍戲不補妝，PO出的照片卻讓人驚呼「大嬸妳哪位？」

王彩樺今在臉書笑稱「要讓我不補妝，只有化這樣的妝，沒得補」，並分享近乎素顏的自拍照，照片中，她的臉色較為黝黑、氣色看來較不好，照片一PO出，有人指她化妝前後有落差，笑虧不像濱崎步了，但也有粉絲認為自然就是美，讚她保養的很好依舊美麗。特別的是，多數人一見到此照，紛紛留言「好像曹蘭」、「以為看到曹蘭」，兩人相似程度意外成為討論亮點。

(中時電子報)