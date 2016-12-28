王彩樺不補妝近素顏 驚呆網友：像曹蘭
「台灣濱崎步」王彩樺個性活潑幽默，深受觀眾喜愛，更曾以洗腦曲《保庇》攀上事業高峰，而她雖已年屆47歲，但保養得宜膚質仍Q彈滑嫩，先前公開素顏照，驚豔許多網友，今（28日）她在臉書透露為了拍戲不補妝，PO出的照片卻讓人驚呼「大嬸妳哪位？」
王彩樺今在臉書笑稱「要讓我不補妝，只有化這樣的妝，沒得補」，並分享近乎素顏的自拍照，照片中，她的臉色較為黝黑、氣色看來較不好，照片一PO出，有人指她化妝前後有落差，笑虧不像濱崎步了，但也有粉絲認為自然就是美，讚她保養的很好依舊美麗。特別的是，多數人一見到此照，紛紛留言「好像曹蘭」、「以為看到曹蘭」，兩人相似程度意外成為討論亮點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。