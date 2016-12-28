葡萄王疑賣過期品 桃衛生局：最高可罰2億

桃衛生局人員前往葡萄王稽查。（衛生局提供）

衛生局人員比對資料和葡萄王產品。（衛生局提供）

葡萄王今天被爆出竄改健康食品期限，桃園市政府衛生局今天前往葡萄王位在平鎮的總公司、中壢工廠以及龍潭物流中心等3處，針對有爭議的晶識王、美纖菌、短期決戰、多醣靈芝王、Q-10納麴E、靈芝王（健）共6項產品進行查核，但報廢表年代久遠且數量龐大，仍需比對才能確認是否有違法行為。

衛生局表示，今天前往葡萄王位在桃園平鎮的總公司、中壢工廠以及龍潭物流中心等3處稽查，雖然業者說詞不一，但現場確實有發現周刊所報導的報廢表，但因年代久遠、數量又龐雜，仍需要一筆一筆勾稽比對是否真有過期產品改標再賣的違法行為，全案將配合北檢偵辦調查。

衛生局表示，若查證葡萄王有過期產品改標再賣行為屬實，將可依違反食安法，最高可開罰2億元。桃園市政府消保官廖維敏則表示，若葡萄王確實有竄改期限，銷售過期健康食品，除應負擔刑事偽造文書及食品安全衛生管理法等罪嫌外，對於已銷售之商品，也應立即訂定退貨、退款處理方式及流程，若有消費者因為購買到這類瑕疵商品造成損害，葡萄王也應負賠償責任，市府消費者服務中心也將持續進行管控。

(中時)