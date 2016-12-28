UBA Girls甄選 大專女孩秀自己
UBA大專籃球聯賽邁入30年里程碑，重要的宣傳活動之一，就是破天荒舉辦「UBA Girls」選拔，活動自本月12日開跑，今進行初選面試，共有27名來自全台各地的大專女孩參加，預計要選出6到10名女孩，將於3月17日至19日的UBA最終8強決賽中，登場亮相。
根據時程，選拔經過今日初選面試後，明年1月2日至13日進行網路人氣票選，結果將於下月20日公布，獲選的6至10人，將在2月1日起，接受長達1個半月的專業訓練與彩排，包括儀態、口語表達與肢體舞蹈訓練，最後在UBA的8強賽舞台展現訓練成果。
共有27人參加選拔，擔任評審之一的FOX體育台主播錢韋成表示，都是大專女孩參加，跟UBA學生運動能夠明確連結，也許是對表演感到陌生與害羞，有些參賽者準備不夠充足，但都很有想法，看得出潛力十足，他說：「參賽者還有參賽大專的學生，這樣連結會更強，很有意義。」
錢韋成進一步表示，運動結合啦啦隊已是「標準配備」，UBA能有大專女孩擔任啦啦隊，肯定會增色不少。此外，更是不同環境的相互配合，是個很不錯的點子。
(中時電子報)
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