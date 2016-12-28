川普當選 不影響墨西哥龍舌蘭酒在美熱賣程度

華爾街日報報導，川普（Donald Trump）當選美國總統後雖使美墨關係緊繃，甚至打擊墨西哥經濟前景，造成墨西哥披索跌至歷史低點，但美國人對墨西哥龍舌蘭酒的愛好程度不減。投資機構Cowen統計，11月墨西哥龍舌蘭酒在美銷售量年增13.2％，美元銷售額年增13.9％，在烈酒當中僅次於愛爾蘭威士忌。

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