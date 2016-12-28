亞馬遜年終購物季出貨量 超過10億件

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亞馬遜周二宣布，今年年終購物季Prime會員服務出貨的商品超過10億件，其中亞馬遜自家Echo智慧型裝置及Fire行動裝置囊括銷售排行榜前4名，讓亞馬遜在今年交出亮眼成績單。

以2014年問世的Echo智慧型居家裝置為例，該系列最新推出的迷你版裝置Echo Dot就在今年年終拿下亞馬遜銷售量排行榜冠軍，而原始版Echo也拿下排行榜第4名。

(工商)