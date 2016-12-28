外媒：辛巴威欠大陸債務 小象來償

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外媒報導，非洲國家辛巴威因欠中國大陸一筆軍備費，難以償還。近日因此贈送35隻小象及多隻動物給中國大陸償債。外界擔憂，這使小象面臨悲慘命運。

香港經濟日報綜合泰晤士報等外媒報導，辛巴威將動物送往中國大陸的野生動物園，用以償付為剛果民主共和國軍隊購買軍服和靴子等軍備用品所欠的款項。

一名知情的自然保護主義者表示，辛巴威送出了35頭小象、8隻獅子、12隻鬣狗還有1隻長頸鹿。

這批野生動物被裝上一架波音747貨機，途徑莫斯科、上海，最後運抵目的地廣州長隆野生動物園。35頭幼象是在辛巴威的萬蓋國家公園被捕。

報導引述一位野生動物專家表示，強迫幼象和象群分開是「殘酷的瘋狂舉動」。此外，不少動物保護人士稱，抓捕野生大象的行為將會破壞象群的社會結構。其次，在抓捕、運輸和圈養的過程中，大象的致死率很高。

辛巴威約擁有8.4萬頭大象，報導說，若把大象作為一種可以兌換現金、抵銷債務的商品，總有一天這些資源會枯竭。

不過，辛巴威負責野生動物保護的官員則認為，抓捕大象並將其送至國外，能夠幫助超負荷運作的國家公園減輕壓力。1051228

(中央社)