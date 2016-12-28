競選雅加達省長 前教長：首重社會正義
雅加達省長選情激烈，參選的前教育文化部長阿尼斯今天表示，雅加達民眾關注的是公平的就業機會、接受好的教育、享有好的醫療服務，實現社會正義是首要之務。
雅加達省長選舉將於明年2月15日登場，3組候選人分別是鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）、前總統尤多約諾的長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）搭檔雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）、前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）搭檔企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。
阿尼斯（Anies Baswedan）今天下午前往雅加達中區的住宅區造勢，他接受中央社記者訪問表示，雅加達民眾關注的是公平的就業機會、能接受好的教育、能夠享有好的醫療服務。
他說，社會正義是他當選後的首要之務。
阿尼斯分析，雅加達的富者和貧者、有知識及缺乏知識者、有工作及無工作者間的差距相當懸殊，而這樣的差距在雅加達有越來越嚴重的趨勢。
他說，他勝選後的優先任務就是解決這種不平等的現象，具體內容包括創造就業機會，其次為穩定食物價格、提升所有人受教育的品質，包括讓民眾能接受高等教育，特別是讓窮人有機會接受教育。
阿尼斯曾任印尼總統佐科威在2014年總統大選時競選總部的發言人。今年47歲的他是政壇新秀，他在38歲時被任命為印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina）校長，是印尼史上最年輕的大學校長。
阿尼斯競選主軸強調改革、創新、追求公平競爭及世代正義，深受年輕選民的支持。不過，根據目前多項民調顯示，他在3組候選人中，民調支持率敬配末座。1051228
(中央社)
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