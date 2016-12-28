避免衝突 以准建屯墾區數百宅表決延後

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以色列官員表示，委員會因總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）要求，已延後原訂今天就准許屯墾區興建新住宅舉行的表決會，以避免與美國發生進一步衝突。

耶路撒冷市議員及計畫委員會成員之一的魯賓（Hanan Rubin）告訴記者，委員會主席通知他們有關總理這項要求。計畫委員會原本即將商討核准這起屯墾區建案。

委員會議程已撤銷這項會談。聯合國安理會上週通過決議，要求以色列停止在巴勒斯坦領土的屯墾。美國國務卿凱瑞今天稍後將對以、巴衝突發表重要演說。

魯賓告訴記者：「我們接獲主席通知，在總理要求下，會談已撤銷，以避免在凱瑞今晚發表演說前與美國政府發生衝突。」

尼坦雅胡發言人尚未做出回應。

魯賓表示，委員會原本計畫對准許在東耶路撒冷拉馬希洛摩（Ramat Shlomo）及拉莫特（Ramot）2屯墾區興建492棟住宅進行表決。東耶路撒冷主要居民是巴勒斯坦人。

以色列這項表決形同不甩聯合國安理會23日通過的決議案，該決議案要求以色列停止再在巴勒斯坦佔領區領土內擴建猶太屯墾區。（譯者：中央社蔡佳伶）1051228

(中央社)