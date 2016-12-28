張志軍提前下台？ 權威涉台人士：根本編故事

我要評比

有媒體報導指出，大陸國家主席習近平拍板，國台辦主任張志軍確定下台，由上海統戰部長沙海林接任，引起外界高度關注。不過，據與國台辦關係密切的權威涉台人士表示，大陸涉台系統並未傳出相關訊息，該人事無非只是媒體炒作，根本就是編故事。

據《財訊》報導，張志軍下台主因，主要是對兩岸形勢誤判所致，包括2014年台灣九合一地方選舉，及2015年5月朱習會等情資誤判。加上藍營八縣市、綠色台商操作失利，使台灣民意與大陸距離越來越遠。

按照大陸現行政治體制，1953年出生、現年63歲的國台辦主任張志軍，官列正部級，後年才會屆齡，除非有重大過失，否則按慣例，張志軍應該是明年秋天十九大閉幕後，在2018年三月第十三屆全國人大第一次會議，與國務院相關部委官員一起調整，並不會有提前換手的情形發生。

(旺報)