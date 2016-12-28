俄軍機墜毀黑海 尋獲第2個黑盒子

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當局表示，在黑海進行搜索的俄羅斯救難人員已尋獲1架失事軍機的第2個黑盒子。這架飛往敘利亞的軍機週末在黑海墜毀，機上92人全數罹難。

俄羅斯國防部對國內各新聞社發表聲明說：「這架圖波列夫154型（Tu-154）飛機的第2個飛行記錄器已尋獲，且已從海床打撈上岸。」

搜救人員昨天先尋獲主要飛行記錄器，今天又找到第2個黑盒子，調查人員試圖釐清墜機原因之際，這些飛行記錄器應有助提供重要線索。

當局出動潛水伕、深水探測儀、直升機和無人機展開搜索行動，尋找罹難者遺體和機身殘骸時，發現第2個黑盒子。

國防部說，自這架軍機不幸墜毀以來，已尋獲15具遺體和239個人體屍塊，其中有部分已運回莫斯科進行DNA身分鑑定。（譯者：中央社劉文瑜）1051228

(中央社)