挨酸火吻後過氣不如Selina 俞灝明暴怒
Selina於2010年在上海拍攝《我和春天有個約會》時慘遭火吻，造成背部和四肢54%嚴重灼傷，而同劇的俞灝明也傷勢嚴重，全身39%燒傷，6年過去，如今兩人都奮力復出回到螢光幕前，並用過去經歷激勵傷者，沒想到仍有人唱衰俞灝明在演藝圈的發展，引來本尊親自回應，打臉說：「我現在多好啊！」
俞灝明當年以選秀節目《快樂男聲》出道，因帥氣外貌與歌聲人氣頗旺，豈料遇到爆破意外，使他原先前途光明的人生有了轉折，為此淡出演藝圈3年，近日卻出現微博網友唱衰他回到演藝圈後聲勢大不如前，甚至無禮形容他是「過氣的明星」，「可憐俞灝明，卻很難再站起來了」。
名為「網癮少年的八卦日常」的微博網友近日攻擊俞灝明復出卻被瞧不起，稱Selina早已恢復，但俞灝明卻無法再如當年人氣暴漲，對此，俞灝明正面回覆，批評該網友沒有當娛樂記者的水準跟道德，怒嗆對方說：「我現在多好啊，拍自己喜歡的戲，做自己喜歡的事，你說我站不起來？我告訴你！我現在昂首挺胸地站著呢」，粉絲也支持他打臉方式正確，直言：「說的好」、「回嗆的漂亮」。
(中時電子報)
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