安倍偕歐巴馬同悼珍珠港 強調和解力量
戰時相互為敵的美國和日本兩國領袖--美國總統歐巴馬和日本首相安倍晉三今天聯袂前往珍珠港，發表有關和解力量的象徵性宣言，並且警告絕不能重蹈戰爭的覆轍。
日本飛行員將戰爭帶到恬靜的夏威夷，促使美國參與二戰75年後，安倍表達「誠摯且永久的哀悼之意」。
安倍和歐巴馬向1941年12月7日在珍珠港事件中喪生的2400多名美軍致意，獻上百合花圈，並在紀念碑前默哀。當時約有半數罹難者死在亞利桑那號戰艦（USS Arizona）上。
安倍說：「我們絕不能重蹈恐怖戰爭的覆轍，把我們結合在一起的，是寬容的心所帶來的和解的力量。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，安倍還說，「我希望我們日本兒童，和歐巴馬總統，你們的美國兒童，當然還有他們的子子孫孫，及全世界的人們，都會一直記得珍珠港是和解的象徵。」
「我們將不遺餘力，持續努力讓這個希望成真。我和歐巴馬總統在這裡，做出堅定的承諾。」
歐巴馬的演說內容圍繞著歷史和美國當前政治，他告訴安倍：「我以友誼精神歡迎你來此，盼雙方攜手傳達世界一個訊息，也就是和平比戰爭贏得更多，和解比報復帶來更多回報。」
他說：「即使仇恨熾灼，甚至部落意識深植，我們仍必須抗拒轉為內向的衝動。」
歐巴馬還說：「我們必須抗拒妖魔化不同他人的衝動。」
歐巴馬5月才造訪日本廣島，美軍當年在廣島投下原子彈，終結了二戰。（譯者：中央社劉文瑜）1051228
(中央社)
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