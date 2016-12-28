日本茨城縣北部 發生6.3強震

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日本茨城縣北部今（28日）當地時間晚間9點38分發生規模6.3的強震。（圖截自NHK）

日本茨城縣北部今（28日）當地時間晚間9點38分（台灣時間晚間8時38分）左右發生規模6.3的強震，深度10公里。最大震度落在高萩市，震度達6級；日立市與常陸太田市震度達5級。

宮城縣南部、福島縣、茨城縣南部、櫪木縣北、南部、埼玉縣北、南部，以及千葉縣西北部也都觀測到震度4的地震，但沒有海嘯之虞。

(中時)