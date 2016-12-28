出道逾10年 RADWIMPS憑《你的名字》再翻紅

RADWIMPS宣傳照。（圖／環球）

日本搖滾樂團RADWIMPS成軍超過10年，日前製作電影《你的名字》配樂成為炙手可熱的夯團！不僅受邀登上年末《紅白歌合戰》，也在今年推出睽違３年的新專輯《人間開花》！專輯歷時１年多完成主題曲〈前前前世〉、〈SPARKLE〉等超過20首的配樂。近日更特地錄製影像，感謝台粉支持。

RADWIMPS由野田洋次郎（主唱）、桑原彰（吉他）及武田祐介（BASS）組成，鼓手山口智史因病中止活動中。他們將樂團的有形喜悅以「人間開花」這專輯真實地傳達給聽眾，此輯收錄了〈作為記號〉､〈I Novel〉等單曲，加上新曲〈光〉等共15首歌曲，新專輯在台發行中。

(中時)