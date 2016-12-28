與南非交流　鄭文燦拜會斐京市長席曼格

鄭文燦昨接見南非斐京市長索理‧席曼格。（市府提供）

桃園市長鄭文燦昨日下午在市府接見南非斐京市長索理‧席曼格（Solly Msimanga），鄭文燦自稱是全台灣直轄市最年輕的首長，也是少數曾至南非訪問的首長，期盼未來能以市長身分，前往南非進行交流。

鄭文燦表示，桃園工業GDP是全國之冠，未來也可與普勒托利亞（Pretoria）進行中小企業交流，並進一步簽訂友好交流協定，他強調，自己曾在南非舉辦世界足球賽前往訪問，南非是非洲大陸進步最快、最重要的國家，席曼格市長相當注重城市管理，相信可以讓普勒托利亞呈現不同面貌。

鄭文燦也向席曼格市長介紹桃園航空城計畫和亞洲‧矽谷計畫，將利用國際機場優勢，發展物流業以及相關產業，待通過後市府將可進行土地開發、招商工作，並鼓勵台灣產業具備創新精神，讓產業更具競爭力。

索理‧席曼格則表示，年輕就是優勢，因為年輕、所以有活力與新的點子，希望未來有更多台灣的市長，可以到南非進行交流，普勒多利亞市擁有自己的機場，並將發展智慧城市，未來可就航空城、物流業發展與桃園進行交流；台灣的汽車產業亦可考慮進軍普勒多利亞市，打入非洲市場。

(中時)