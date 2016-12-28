蘇35將部署近南台灣湛江基地

大陸蘇35戰機將部署在湛江遂溪空軍基地。（圖取自Google及大陸軍網 ）

圖為大陸網站刊出的俄羅斯4架蘇35戰機和一架伊爾76運輸機即將起飛飛抵中國的照片。4架蘇35已經正式入駐中國空軍。（圖取自大陸軍網）

蘇35戰機戰鬥半徑1600公里。（圖取自新浪網）

一如預期，俄羅斯軍售中國的首批4架蘇35戰機已於25日飛抵河北滄州。據透露，蘇35降落滄州基地只是轉場，最終將部署靠近南台灣及南海的湛江部署湛江遂溪空軍基地。

陸媒稱，對於蘇35的首裝部隊為南部戰區空軍某團（湛江），是因為早在1996年4月，該團就接收了10架蘇27，包括4架蘇27SK和6架蘇27UBK，1996年7月25日接收剩下的14架蘇27SK，成為第二支列裝蘇27先進戰機的航空兵部隊，有著悠久的使用俄制戰機的歷史。同時也是空軍的王牌部隊。

研究軍備和武器出口問題的俄羅斯智庫分析說，中國採購的第一批蘇35戰機很可能部署在廣東湛江的遂溪空軍基地，中國將用蘇35替換當地空軍部隊裝備的蘇27SK戰機。

分析稱，蘇35戰機部署湛江一方面能針對南中國海，同時也可威脅台灣。中國與俄羅斯今年秋季第一次在南中國海舉行了海軍演習，演習地點就在湛江附近海域。

湛江為解放軍三大艦隊南海艦隊駐地，防務範圍包括台灣海峽南端（廣東南澳島至台灣貓鼻頭連線）的西南方向海域，包括西沙群島及南沙群島的防禦。南海艦隊曾參與1974年，的對南越的西沙之戰，及1988年，對越南的赤瓜礁海戰。

大陸軍網稱，蘇35是俄羅斯現階段裝備的最先進戰鬥機，有著推力向量發動機和相控陣雷達，具備遠端、多用途、高機動性等特性。由於中國空軍尚處於大批新裝備換裝，老裝備淘汰的過渡期，蘇35這一成熟機型的裝備，能有效提升這時期內空軍的作戰能力。

綜合大陸媒體及美國之音報導，俄羅斯在12月25日向中國交付了第一批4架蘇35戰機。生產蘇35戰機的哈巴羅夫斯克（伯力）邊疆區阿穆爾河（黑龍江）畔共青城的城市論壇網頁說，4架蘇35戰機當天早上從工廠的機場起飛飛向中國，同時配發了一架蘇35戰機起飛的照片。雙方在12月20日簽署有關文件並舉行了戰機交接儀式。

消息稱，4架蘇35戰機在一架俄羅斯伊爾-76TD-90VD軍用運輸機的伴隨下首先在25日飛抵河北滄州滄縣的中國空軍訓練基地，然後轉場飛抵湛江遂溪。這架軍用運輸機上攜帶了為蘇35戰機提供支援保養的技術設備。

首批蘇35戰機交貨之際，南中國海和台灣海峽的局勢日益敏感。中國第一艘航空母艦遼寧艦率領戰鬥群在台灣附近的南中國海航行展示實力。中國最近還在南中國海地區截獲美國海軍的一艘潛航器，稍後歸還。美國當選總統川普不久前同台灣總統蔡英文電話交談，打破慣例，被視為對一中政策的挑戰。

(中時電子報)