2016「SBS歌謠大戰」華麗落幕 KKTV獨家上線

T.O.P（右）和嚴正花合唱，引起台下歡呼。（圖／KKTV）

大勢女團TWICE遇上傳說級放送事故，仍淡定完成演出。（圖／KKTV）

YG新人女團BLACK PINK。（圖／KKTV）

2016年最後倒數，韓國各大電視台演藝大賞、演技大賞、歌謠大戰接力舉辦，演藝圈熱鬧滾滾，KKTV應廣大K POP粉絲需求，不只送上熱騰騰韓劇、韓綜，年末緊急推出韓國SBS電視台《歌謠大戰》，無字幕已於12月27日晚搶先上架，28日中午12點再推中文字幕版，BIGBANG、SHINee、EXO、BTS防彈少年團、TWICE、太妍等一線韓流偶像雲集。

根據美國電影網站「TC Candler」28日最新公布的「全球男女最美臉蛋」排行榜，TWICE子瑜去年首次上榜就拿下13名，2016年再上位，搶得第8名，也是台灣唯一一位上榜藝人，美貌再獲認證！2014年和2015年連續拿下全球最美的NANA今年落居第三，輸給英國超模卓丹鄧和菲律賓裔美國混血女星Liza Soberano。

男藝人部份，BIGBANG太陽從2015年24名竄升到今年第2名，打下隊友T.O.P第16名、SUPER JUNIOR始源第12名，還有第7名的台灣藝人高以翔，成為今年「亞洲最帥」！

不只最帥最美都在SBS歌謠大戰，其他入選全球百大最美臉蛋的帥哥美女也一起現身，包含19名的太妍、超強新人BLACK PINK的Jennie第22名、29名Red Velvet澀琪、71名Red Velvet隊長Irene；全球級帥哥則有44名EXO KAI、55名防彈少年團柾國、60名防彈少年團V、SEVENTEEN Jun則拿下第90名。

今年的SBS歌謠大戰以完全體回歸樂壇的BIGBANG擔任壓軸，新歌接力唱，成員還分別送上特別演出，擁有「公演終結者」稱號的BIGBANG果然讓現場粉絲陷入焦土化的狂熱之中，G-Dragon和CL睽違三年同台，和瘋靡全韓的嘻哈歌手BewhY、Okasian打造傳說級嘻哈表演；T.O.P驚喜現身前輩嚴正花金曲〈D.I.S.C.O〉，從主舞台出現瞬間尖叫聲翻天，兩人睽違八年合唱〈D.I.S.C.O〉，所有觀眾跟著合唱擺動，氣氛超嗨！

KKTV已於12月28日獨家上架《歌謠大戰》繁體中文字幕全場影片，分為上、下2集，讓粉絲朋友能夠無限回味精采演出。

(中時)