疑心孩子染毒 林全：研擬學校供試劑

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行政院長林全今天主持毒品防制會報時指示，若有家長對子女染毒有疑慮，自願進行篩檢，學校可考量免費提供唾液篩檢試劑，並配合追蹤輔導。

林全表示，會議中提到有關試劑成本、唾液取得便利性等建議，也請教育部一併納入研議。

林全在會中也表揚破獲國內最大宗走私古柯鹼毒品案的有功機關及人員，強調毒品問題嚴重影響社會國家，反毒不能鬆懈，政府對於毒品抱持「零容忍」態度，不容許毒品存在。

林全指出，這次破獲是國內檢調、海巡、海關各單位共同努力的成果，除令國人感到鼓舞外，也提振檢調機關的士氣，並彰顯政府打擊毒品的決心。政府緝毒反毒雖面臨許多挑戰，仍須持續努力，對任何毒品展現即時有效的防制。

會議報告案包括衛福部所提「毒藥品防制議題資料分析成果」及「毒品戒治現況、問題分析與策進作為」、台灣高等法院檢察署所提「毒品資料庫建置與無毒防護網建構」，以及法務部所提「無毒新家園，反毒具體策進作為」。

林全指出，政府對於吸毒成癮者應以「病人」視之，而非以「罪犯」對待。為投入戒癮治療，落實協助毒癮者復歸社會、就業等配套措施。

他指示衛福部積極規劃相關資源、結合人力，以及培養醫療與社會輔導等專業人才，採系統性作法將策進作為轉化為具體制度，以利相關部會加強配合，行政院將協助適當的資源與經費。1051228

(中央社)