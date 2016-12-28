疑心孩子染毒 林全：研擬學校供試劑
行政院長林全今天主持毒品防制會報時指示，若有家長對子女染毒有疑慮，自願進行篩檢，學校可考量免費提供唾液篩檢試劑，並配合追蹤輔導。
林全表示，會議中提到有關試劑成本、唾液取得便利性等建議，也請教育部一併納入研議。
林全在會中也表揚破獲國內最大宗走私古柯鹼毒品案的有功機關及人員，強調毒品問題嚴重影響社會國家，反毒不能鬆懈，政府對於毒品抱持「零容忍」態度，不容許毒品存在。
林全指出，這次破獲是國內檢調、海巡、海關各單位共同努力的成果，除令國人感到鼓舞外，也提振檢調機關的士氣，並彰顯政府打擊毒品的決心。政府緝毒反毒雖面臨許多挑戰，仍須持續努力，對任何毒品展現即時有效的防制。
會議報告案包括衛福部所提「毒藥品防制議題資料分析成果」及「毒品戒治現況、問題分析與策進作為」、台灣高等法院檢察署所提「毒品資料庫建置與無毒防護網建構」，以及法務部所提「無毒新家園，反毒具體策進作為」。
林全指出，政府對於吸毒成癮者應以「病人」視之，而非以「罪犯」對待。為投入戒癮治療，落實協助毒癮者復歸社會、就業等配套措施。
他指示衛福部積極規劃相關資源、結合人力，以及培養醫療與社會輔導等專業人才，採系統性作法將策進作為轉化為具體制度，以利相關部會加強配合，行政院將協助適當的資源與經費。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。