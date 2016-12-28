故宮南院潑漆男女割破國旗判拘役20天

陳儀庭、陳妙婷去年在嘉義縣太保市故宮南院潑漆事件，引發爭議，兩人去年國慶日夥3人割破中正橋上多面國旗，新北地院今天依侮辱國旗罪各判拘役20天，得易科罰金。

陳儀庭、陳妙婷除涉潑漆事件，還曾涉及在前年9合1選舉期間闖入中和區大都會客運公司場站，對多輛公車噴漆，寫上「別讓勝文不開心」等字句及塗鴉。以及涉嫌率眾在台北地檢署前焚燒國旗。

兩陳另於去年國慶日夥同徐姓、廖姓及吳姓等男女，分持美工刀在台北中正橋上割破多面國旗並折斷旗桿，5人落網後坦承涉案並供稱：「國旗是黨國餘孽，不應該存在這片土地上」。

檢方日前依刑法侮辱國旗罪將5人提起公訴並聲請簡易判決，新北地院判決判拘役20天，得易科罰金2萬元。1051228

(中央社)