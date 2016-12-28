豬哥亮化療招牌髮型沒掉 大方邀學生摸頭髮

豬哥亮昨南下前往國立屏東科技大學進行電影講座。（圖／華聯）

豬哥亮在台上給學生摸頭，印證自己頭髮是真的。（圖／華聯）

豬哥亮27日頂著低溫，南下前往國立屏東科技大學進行電影講座，近千名學生熱情參與。現場有學生得知他日前化療，好奇頭髮真假，不料豬哥亮神回覆：「我不會說謊，全身的毛都真的！」全場笑聲雷動，更大方邀請學生「摸看看」，隨後感性說「謝謝老天爺賞我飯吃，招牌頭髮都沒掉，會繼續帶更多歡樂給大家！」

他以親民的豬式風格，逗得全場笑呵呵，前３排更坐滿阿公阿嬤及學生家長，氣氛媲美跨年演唱會。現場有不會講台語的學生舉手發問：「豬大哥！我很想學台語！請問怎麼學比較快？」豬哥亮笑笑說：「揪干單（很簡單）！只要去買我的錄影帶，把錄影帶全部看到壞掉就可以出師了！」該片明年１月26日全台上映。

(中時)