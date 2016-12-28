近視雷射術後10年會出包 是真的嗎？

眼科醫師提醒要固定做視力檢查(本報資料照片)

台灣是近視王國，不少人考慮用雷射來解決近視，但上網一查，網路上流傳著近視雷射手術十年後會出問題、而且眼科醫師自己也不做近視雷射。這，是真的嗎？

新莊大學眼科醫師陳威霖表示，根據中華民國眼科醫學會資，近視雷射手術民國85年引進台灣，至103年已有超過20萬案例，據Market Scope國際市調研究指出，近視雷射發展近30年，技術成熟，全球近三千萬手術實例，美國軍方及太空總署NASA均核准軍人、海豹特種部隊及太空人接受近視雷射矯正，國內外知名運動員如曾雅妮、MLB老虎終結者「K-Rod」、NBA小皇帝LeBron James、老虎伍茲都曾接受近視雷射，也沒聽說安全出問題。

陳威霖指出，現今近視雷射已採用無刀飛秒雷射結合前導波技術，大幅提升角膜修整的平滑度，有業者發展角膜地形圖引導技術，術前可藉由儀器精準的定位追蹤及病患數據資料分析確認角膜弧度或其他數據，進行個人化雷射治療，提高術後視覺品質。

39歲的蘇小姐接受近視雷射矯正已11年，目前雙眼度數維持1.0。早期因擔任美髮設計師，在工作環境中長期瀰漫定型液及揮發的酒精，導致配戴隱形眼鏡反覆過敏發炎，甚至角膜潰瘍，引起不便，經由陳威霖診斷評估後進行近視雷射手術。她回憶手術當天，早上手術，回家睡午覺，晚上就和友人外出看電影。

另一位小學近視就600度的黃小姐也有同樣感受，因高度近視需配戴厚重鏡片，25歲那年做了近視雷射，術後已16年，雙眼度數還是1.0，黃小姐今年開始出現些微老花症狀，她準備再次接受老花近視雷射，讓自己這輩子都不需要再戴上眼鏡或老花眼鏡。

眼科醫師自己仍然戴眼鏡？不見得。陳威霖說，大學眼科有百餘位醫護同仁已做了近視雷射矯正，他自己也做了老花近視雷射，同時也為太太做了近視雷射矯正。

許多民眾擔心做了近視雷射後，若罹患白內障，能否再進行白內障手術？他說，做完近視雷射是可再做白內障手術的，他分享臨床案例，一位55歲的女性患者，10年前由他執刀進行近視雷射矯正，今年年初發現罹患白內障，經評估檢查，已在上個月完成白內障手術，目前視力狀況良好，工作及生活更便利。

陳威霖強調，在接受近視雷射矯正後，仍應維持良好用眼習慣及適當休息。老花眼及白內障是必然的老化現象，隨年齡漸長，症狀會更明顯。因此每半年應到診所做眼睛檢查，若有任何視力問題，要與眼科醫師諮詢評估，選擇最適合自己的矯正方式。

(中時電子報)