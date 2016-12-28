初戀的滋味! 陸美少女模特兒選拔有看頭

我要評比

美少女模特兒決賽，分別有10個美眉獲得獎項。(圖/中新社)

美少女選拔總冠軍是13號的葉虹，年紀輕輕卻頗有大將之風。(圖/中新社)

據中新社訊，大陸北京在昨天(27日)舉辦了名為「美少女大作戰」的第二季暨第八屆美少女中國模特選拔大賽總決賽，一共有20位佳麗參賽，在經過網絡票選、真人秀評分、美少女互投以及評委票選後，分別產生了冠、亞、季軍以及人氣美少女、活力美少女、才藝美少女、潛質美少女等十個獎項。

美少女模特們的勁歌熱舞一點都不輸韓國少女時代團體。(圖/中新社)

眾美少女勁歌熱舞，你喜歡哪一個?(圖/中新社)

美少女不畏寒冷，大秀好身材。(圖/中新社)

美少女頭戴雷鋒帽、身穿比基尼，形成反差對比。(圖/中新社)

最後出爐結果，由13號佳麗葉虹奪冠、6號佳麗王喆居次。不得不說，美少女真有讓人回到初戀的感覺啊！

(中時電子報)