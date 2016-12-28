顏卓靈挑戰暗黑演技 搞自閉關小房間

顏卓靈（左）在片中性格壓抑。（圖／華映）

顏卓靈（左）在片中個性陰暗。（圖／華映）

顏卓靈（左）和胡歌在片中關係緊張。（圖／華映）

顏卓靈在懸疑電影《那年夏天，你去了哪裡》中化身暗黑少女，外表無辜內心充滿仇恨，更和胡歌相依相殺。為揣摩黯黑心情，她常躲在片場小房間中培養情緒，搞到工作人員都必須到處找她。她說：「以前都演出陽光的角色，這次很陰沈，讓我想嘗試一下尺度更大的表演。」

她在片中遭胡歌綁架，但2人竟組成「復仇者聯盟」，回到家中展開復仇計畫，她說：「我和胡歌的關係很微妙，互相依賴又互相利用，有感情也有陰謀，是個很複雜又糾結的狀態。」胡歌也說：「我有時候會像個哥哥般愛護她，但有時又視她為工具，對她很兇殘。」

其中更有一場顏卓靈與胡歌拿刀相殺對決，劇力萬鈞，殺得緊張，胡歌的手甚至要被刀刺穿，但拍攝時，胡歌卻不時笑鬧，讓顏卓靈拍得輕鬆，大笑說：「他為了呈現手被刺穿的畫面，一直在思考如何演，還不時哇哇大叫的用道具以各種角度試戲。」

有媒體問顏卓靈演出如此陰暗的角色，是否有向公開戀情的男友白只請教？因白只曾以《踏血尋梅》精湛演出殺人分屍案的凶手，獲得金馬獎最佳男配角的肯定，暗黑演技出色，她笑說：「其實拍《那年夏天》時，我還不認識他呢！當然沒辦法和他討論。」

(中時)